Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ’Engellendik’ yalanı! CHP’li Başkan söylüyor: Biz ayrımcılık görmedik...

KILIÇDAROĞLU: CHP'Lİ BELEDİYELERİ ENGELLEDİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimlerle iş birliği objektif kurallara bağlanacak. Bu depremde bir acıyı daha gördük. CHP'li belediye, aman gidelim, o orda olmasın, önünü keselim, engel çıkaralım. Belediye ya... Deprem için senin yapamadığını yapıyor. Hepimiz oturup kalkalım CHP'li belediyelere teşekkür edelim. Ulaşılamayan her yere ulaşıldı. Önünü kesmeye, engel olmaya çalıştılar. İnsanda biraz vicdan olur ya. Enkaz altında vatandaş bekliyor, ben gideceğim sen gidemezsin diyor. Hiçbir CHP'li belediye CHP logosu ile bile ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.

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