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Giriş Tarihi: 28.2.2023 13:28

Kızılay’dan, deprem bölgesine 86 milyon kişilik beslenme desteği

Kızılay, depremden etkilenen 11 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla deprem bölgelerinde 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışırken, 23 günde 86 milyon kişilik beslenme desteğinde bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’dan, deprem bölgesine 86 milyon kişilik beslenme desteği

Kızılay, koordine ettiği Afet Beslenme Grubunda, 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor. Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere 23 günde 86 milyon kişilik beslenme desteği sağladı. Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD'a 54 bin 70 adet çadır teslim etti.

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde hizmet veren Kızılay, ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 2073 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor.

10 SOSYAL MARKET BÖLGEDE HİZMET VERİYOR

Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 10 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 53 bin 44 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

6 MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI HİZMET VERİYOR

Kızılay ekipleri Mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl'de hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor. İçerisinde iki hekim, bir hemşire 1 psikolog bulunan ve muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları 2 bin 515 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bu süreçte 3 bin 451 kutu ilaç ücretiz olarak dağıtıldı.

YAKLAŞIK 37 BİN KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Kızılay'ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ile afet bölgesinde psikososyal destek veriliyor. Afetzedelerin, depremin meydan getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı olan Kızılaycılar bugüne kadar 36 bin 555 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

71 İL'DEKİ AFETZEDELERE YARDIM

Kızılay, depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen afetzedeler içinde seferber oldu. 71 ildeki afetzedelere yardım eli uzatmak için; Giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 milyon 503 bin 289 adet yardım malzemesi dağıttı.

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Kızılay’dan, deprem bölgesine 86 milyon kişilik beslenme desteği
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