Kızılay’dan, deprem bölgesine 86 milyon kişilik beslenme desteği

6 MOBİL SAĞLIK ARAÇLARI HİZMET VERİYOR

Kızılay ekipleri Mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 İl'de hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor. İçerisinde iki hekim, bir hemşire 1 psikolog bulunan ve muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları 2 bin 515 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bu süreçte 3 bin 451 kutu ilaç ücretiz olarak dağıtıldı.