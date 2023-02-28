K.Maraş’ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'daki5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta bir fabrikanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Peş peşe depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta Malatya'da meydana gelen 5.6'lık deprem de hissedildi. Depremde Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan, daha önce hasar alan 2 katlı metal mutfak eşyası üretimi yapan fabrika kısmen çöktü. Fabrikadaki ürünleri boşaltmaya çalışan 9 kişinin içerideyken depreme yakalandığı, 4'ünün son anda kaçarak yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan bir kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı 4 kişi de kurtarılarak hastanelere sevk edildi.