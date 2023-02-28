MİT, 12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK’lı teröristi Türkiye’ye getirdi

TERÖRİST RAMAZAN GÜNEŞ'İN TERÖR SİCİLİ KABARIK



Terörist Ramazan Güneş, 2011-2017 yılları arasında; Hakkari/Çukurca Asayiş Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 2011'deki roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğu, Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2011'de 2 askerin şehit olduğu, Çukurca karayolu üzerinde güvenlik güçlerimize yönelik Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 9 askerin şehit olduğu, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi, TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya 19 Ekim 2011'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ve 26 askerin şehit olduğu, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracının, 7 Ağustos 2011'de Cumhuriyet Lisesi önündeki yoldan geçişi sırasında, el yapımı patlayıcı (EYP) ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu, Şubat 2012'de Hakkari/Çukurca'da 49 Tepe olarak bilinen üs bölgesine gerçekleştirilen ve 3 askerin şehit olduğu, Ağustos 2012'de Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 köy korucusunun şehit olduğu, Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde bulunan güvenlik güçlerine yönelik olarak Ekim 2016'da gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu, Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine yönelik 02/09/2016'da yaklaşık 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen ve 7 askerin şehit olduğu, Çukurca Güven Dağı Üs Bölgesi'ne 5 Ekim 2017'de gerçekleştirilen ve 1 askerin şehit olduğu, saldırılarda yer aldı.