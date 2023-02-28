Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar
: Bölgede
çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle
karşı karşıyayız. 2'si 7.7 ve 7.6,
diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirinden
bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6
arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı oldu.
Malatya'daki deprem büyük depremlerin
meydana geldiği sistem içerisinde
oluşan bir artçı sarsıntı. Doğanşehir
civarında hasar yaratan ve Malatya fayına
kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir
fayının en kuzeydoğu ucunda meydana geldi.
Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı
oldu. Bu gerçekten çok büyük bir rakam.