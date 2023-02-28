Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız

: Bölgedeçok olağandışı bir deprem aktivitesiylekarşı karşıyayız. 2'si 7.7 ve 7.6,diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirindenbağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı oldu.Malatya'daki deprem büyük depremlerinmeydana geldiği sistem içerisindeoluşan bir artçı sarsıntı. Doğanşehircivarında hasar yaratan ve Malatya fayınakabaca verev yönde bulunan Doğanşehirfayının en kuzeydoğu ucunda meydana geldi.Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntıoldu. Bu gerçekten çok büyük bir rakam.