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Giriş Tarihi: 28.2.2023

Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız

Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: Bölgede çok olağandışı bir deprem aktivitesiyle karşı karşıyayız. 2'si 7.7 ve 7.6, diğerleri 6.4 ve 5.3 olmak üzere birbirinden bağımsız 4 deprem, ayrıca 5-6 arası büyüklükte 45 artçı sarsıntı oldu. Malatya'daki deprem büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oluşan bir artçı sarsıntı. Doğanşehir civarında hasar yaratan ve Malatya fayına kabaca verev yönde bulunan Doğanşehir fayının en kuzeydoğu ucunda meydana geldi. Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı oldu. Bu gerçekten çok büyük bir rakam.
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Olağandışı bir durumla karşı karşıyayız
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