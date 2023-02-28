SON DAKİKA: 367 krizinin baş aktörü Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti!

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi. Kanadoğlu, "TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007 yılında Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açan isimdi.

367 KRİZİNİN SORUMLUSU SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

20 Mayıs 1938'de Menemen'de doğdu. Ortaöğrenimini İzmir'de bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1959 yılında buradan mezun oldu. Askerliğini Çubuk'ta yedek subay piyade asteğmen ve teğmen olarak yaptı. Burhaniye Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılığı, Bingöl Sulh Hakimliği, Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu görevlerinde bulundu.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku" adlı eserinin yanı sıra çeşitli yerlerde yayınlanmış makaleleri bulunan ve 1984 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Sabih Kadanoğlu Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 1994 ve 1998 yıllarında iki kez Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Onbirinci Ceza Dairesi Başkanı iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından 19 Aralık 2000 tarihinde Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

20 Mayıs 2003'te yaş haddinden emekliye ayrıldı. 22 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu başkanlığına seçildi. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısıdır.