SON DAKİKA | MHP Lideri Devlet Bahçeli slogan provokasyonuna sert tepki! "Alçakça bir kurgudur"

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem ve 7.6 büyyüklüğündeki 2 deprem kayıplara yol açmış, yüreklere ateş düşürmüştür. 20 Şubat'ta Hatay'da 6.4 büyüklüğündeki deprem ve Malatya'daki deprem acılarımıza acı katmıştır. Kahramanmaraş, Gazitantep, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya'da 44 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şu ana kadar afet bölgesindeki illerimizdeki on binlerce vatandaşımız tahliye edilmiştir.

İçi dışı, önü arkası fitne fesat yuvasına dönen bazı siyasetçilerin çadır üzerinden iftirasına rağmen, çadırların kurulumları gerçekeştirilmiş ve devam etmektedir. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır. Ayrıca 10 il ve 130 noktada konteyner kentler canla başla hayata geçirilmektedir. Aynı anda hem zamanla hem de zorlu şartlarla mücadele edilmektedir. Bu çerçeve ister istemez bazı eksiklerin vuku bulması normaldir. Mühim olan gösterilen gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Görevinin başındadır. Hiçkimse sahipsiz değildir. Açtıkları iftira cephesine devamlı yığınak yapmaları utanç vericidir.