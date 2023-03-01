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Giriş Tarihi: 1.3.2023 19:44

Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'daki geçici yaşam alanının yapımının hızla devam ettiğini bildirdi.

AA
Bakan Kurum: Adıyaman’daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman'da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor." ifadesine yer verdi.

Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.

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Bakan Kurum: Adıyaman'daki geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor
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