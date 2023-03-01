Başkan Erdoğan’dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar

"TÜRKİYE BİR ÇEŞİT DEPREM FIRTINASINA TUTULMUŞ DURUMDADIR"

Erdoğan "Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz.