Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar
Giriş Tarihi: 1.3.2023 13:39 Son Güncelleme: 1.3.2023 13:48

Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz." diyen Başkan Erdoğan, bazı yalan ve iftiralara da video ile cevap verdi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından bölgede yapılanları tek tek anlatan Başkan Erdoğan, yapılan müdahaleleri, yardımları videolu şekilde izletti.

Başkan Erdoğan’dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan deprem felaketinin ardından AK Parti'nin ilk grup toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Felakete ilk andan itibaren devletin tam kapasite ile müdahalede bulunduğunu belirten Erdoğan felaketin büyüklüğüne dikkat çekti.

"TÜRKİYE BİR ÇEŞİT DEPREM FIRTINASINA TUTULMUŞ DURUMDADIR"
Erdoğan "Ülke olarak her ne kadar birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7.7 ve 7.6 ve sonrasında gelen büyüklüğü 6.6'ya kadar çıkan 11 bin 400 sarsıntı yaşadık. Bölgede 62 ilçede ve 10 bin 190 köyde çok ciddi yıkımlara neden olan depremleri yaşamaya devam ediyoruz.

Büyüklükleri 4'ün, 5'in üzerine çıkabilen tedirginlik sürüyor. Sürecin normal olmadığını tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan felaketin hemen ardından yapılanlara da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde yapılanları anlattı

İLK ANDAN İTİBAREN NELER YAPILDI VİDEOSU
Konuşmasına ara veren Erdoğan, felaketten sonra atılan adımların derlendiği videoyu izletti.

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Başkan Erdoğan'dan yalan ve iftiralara videolu yanıt! İşte ilk andan itibaren deprem bölgesinde yapılanlar
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