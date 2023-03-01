Başkan Erdoğan’dan provokasyon peşinde koşanlara net mesaj: Bu zehirli dile asla müsaade etmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti. Konteynerlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhur İttifakı ortakları daha sonra kameralar karşısına geçti. İşte Başkan Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalar;Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgesini yeni baştan inşa edeceğiz. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin, deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik.Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah depremin etkilediği tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken, ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun.Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Bunun için gerekli azme, güce ve tecrübeye sahibiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle 'Bismillah' diyoruz.Evıni taşıyacak bölgedeki depremzedelerimize 15 bin lira taşınma yardımını bugün (dün) itibarıyla ödemeye başlıyoruz.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bizler Büyük Birlik Partisi camiası Alperenler olarak hem Cumhurbaşkanı'mızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin yine birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız.Elbistan genelindeki 1123 trafonun ikisi haricinde hepsi faal halde. Elektrikte sıkıntı kalmadı. Doğalgaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Karayollarımızdaki tahribatı tamamen giderdik. Sorunları tek tek çözüyoruz.Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici ile birlikte Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de incelemelerde bulundu. Konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimiz olmadığını görüyoruz.Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz.(Deprem konutları) Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.