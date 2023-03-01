CHP yandaşı yazar Ataol Behramoğlu’ndan ölüm tehdidi: “Bir gün bir devlet başkanı…”

TEHDİDİN TONUNU ARTIRDI!



Gelen tepkiler sonrası tehditlerin tonunu artıran Behramoğlu,"Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye,asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin,ne fırtına biçilsin.Evet şairim ben.Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı." dedi.

İSLAM'I DA HEDEF ALMIŞTI...

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun geçmişte kullandığı Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

CHP'li Şair Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili akılalmaz sözler! "Canlıları keserek bayram olmaz" | Video

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU!

Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım." diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.