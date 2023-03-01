CHP’li Eren Erdem, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na kötü haberi verdi: Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP’liyi asla kabul etmeyiz

6'lı masa yarın bir kez daha bir araya gelecek. Masa toplantıda 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim için adayını belirleyecek. Bu toplantı öncesi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları sosyal medyada çokça kez dile getirildi. İYİ Parti'nin açıkça desteklediği isim olan Yavaş'ı daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veto etmişti. Bu kez Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ismini kabul edip etmeyeceği merak konusu olurken, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem tartışmaya son noktayı koydu. Erdem, Kılıçdaroğlu'nun dışında hiçbir CHP'linin masada kabul edilmeyeceğini, gündeme gelemeyeceğini, bu konuda kararlı olduklarını söyledi.
MASADA ADAYLIK RESTLEŞMESİ SÜRÜYOR
14 Mayıs'ta yapılması beklenen genel seçimler öncesi adayını hala belirleyemeyen 6'lı masada tartışmalar sürüyor. CHP tarafı Kemal Kılıçdaroğlu ismini isterken, DP ve Saadet Partisi Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veriyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise net şekilde bir tutum sergilemiyor. İYİ Parti ise açıktan Kılıçdaroğlu ismini veto ediyor. İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isminin etrafında birleşirken, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarının aday olmasını kabul etmiyor.
"KILIÇDAROĞLU DIŞINDA BİR CHP'Lİ ADAY ASLA OLAMAZ"
CHP PM Üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil hiçbir CHP'linin masada aday gösterilemeyeceğini söyledi.
Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı | Video
Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." dedi.
6'LI MASA YARIN ADAYINI BELİRLEYECEK
Daha önce 12 toplantı gerçekleştiren 6'lı masa 2 Mart'ta bir kez daha toplanacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, adayın yarın belirleneceğini, uygun görülen zamanda da ilan edileceğni söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yarın kendi ismini masaya önermesi bekleniyor.