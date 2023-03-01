CHP’li Eren Erdem, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na kötü haberi verdi: Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP’liyi asla kabul etmeyiz

"KILIÇDAROĞLU DIŞINDA BİR CHP'Lİ ADAY ASLA OLAMAZ"

CHP PM Üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil hiçbir CHP'linin masada aday gösterilemeyeceğini söyledi.

Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı | Video

Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." dedi.