Deprem öncesi başka deprem sonrası başka! Kentsel dönüşüme karşı çıkan Meral Akşener hükümeti suçladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asrın felaketi sonrası iktidarı hedef alan söylemlerini bugün de sürdürdü. Deprem öncesi kentsel dönüşüme karşı çıkarak, 'Organize olalım' çağrısı yapan Akşener, deprem sonrası ise tam tersi söylemleri ile dikkat çekiyor. Akşener, "Türkiye'yi yönetenlerin can güvenliğimizi ne kadar da önemsemediğini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı. İYİ Partili vekiller, Akşener'in talimatı ile Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşümü dokunulmazlıklarını kullanarak aksatmıştı. Akşener'in açıklamaları sonrası akıllara o görüntüler geldi.

AKŞENER DEPREM ÖNCESİ BAŞKA DEPREM SONRASI BAŞKA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem öncesi Beykoz'un Tokatköy ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını ziyaret etmiş, vatandaşları kentsel dönüşüme karşı galeyana getirmişti. Akşener, Tokatköy halkının yüzde 84'ünün 2 ayda imza vererek kabul ettiği dönüşümü, HDP ve CHP ile aynı çizgide birleşerek reddetti. Akşener, bölgeye vekillerini gönderirken, direnenlere de, 'Organize olalım' çağrısı yaptı. Tokatköy'deki süreç yargıya taşındı, bölgede sol grupların da katılması ile çatışmalar yaşandı. Birçok polis burada ciddi şekilde yaralandı.

Asrın en büyük felaketi sonrası ise Akşener'in tutumu değişti. Akşener, bu kez hükümeti kentsel dönüşüm yapmamak ile, halkın güvenliğini düşünmemekle suçlamaya başladı.