Deprem sonrası konut fırsatçılığına soruşturma

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından durumu fırsata çeviren bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yapmaları üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Ankara ve Diyarbakır cumhuriyet başsavcılıkları konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.