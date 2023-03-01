İsrail güçlerinin düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Eriha kentindeki Akabet-ü Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında gerçek mermiyle ciddi şekilde yaralanan 22 yaşındaki Mahmud Cemal Hasan Hamedan'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada, ordu güçleri ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), Akabet-ü Cebr Mülteci Kampında bir eve baskın düzenlediği belirtilmişti.

Baskında, saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen iki kişinin yakalandığı kaydedilmiş, baskın sırasında, evden kaçmaya çalışan bir şüphelinin ateş açılarak yaralandığı aktarılmıştı.

BATI ŞERİA'DA GERİLİM TIRMANIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde yer alan Beit HaArava yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında 27 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında, 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşam saatlerinde ise yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Zatara köyünde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Art arda gelişen saldırıların ardından Eriha kentinde silahlı saldırı gerçekleşmiş, İsrail ordusu, kaçan saldırganları yakalamak için Eriha'yı kuşattığını açıklamıştı.