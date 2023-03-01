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Giriş Tarihi: 1.3.2023

‘İstemezük’ ittifakından 351 utanç davası

İLKER TURAK İLKER TURAK
‘İstemezük’ ittifakından 351 utanç davası
2015-2023 arasında kentsel dönüşüme karşı Türkiye genelinde tüzel 7 bin 206 dava açıldı. K.Maraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde 351 dava var.



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Hatay'da Antakya ilçesi Emek ve Aksaray mahallelerindeki dönüşüm projelerinin başlatılması, Diyarbakır Kayapınar'da "rezerv yapı alanı" belirlenmesi hep dönüşüm karşıtlarınca yargıya götürüldü. Antalya'da kentsel dönüşüme karşı tüzel kişilerin açtığı 12 davanın, 5'i Mimarlar Odası tarafından açıldı. Bursa'da ise CHP yine ön planda. Açılan 88 davanın 43'ü CHP'li Nilüfer Belediyesi tarafından açılırken 38'ini de TMMOB meslek odası açtı.
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‘İstemezük’ ittifakından 351 utanç davası
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