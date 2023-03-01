Haberler Gündem Haberleri Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Saklandığı evde etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 1.3.2023 11:13

Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Saklandığı evde etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 operasyonu kapsamında, Tunceli’de Jandarma Özel Harekat timleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda Baki deresi mevkiinde çıkan çatışmada bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Halit TURAN Halit TURAN
Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Saklandığı evde etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonunda Tunceli Baki Deresi mevkiinde, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir evde PKK/KCK terör örgütü üyesinin barındığı bilgisi alındı. Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonda çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışma sonrasında M-16 tüfeğiyle ateş açan 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, teröristin 24 Aralık'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildi.

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Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Saklandığı evde etkisiz hale getirildi
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