Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon: Saklandığı evde etkisiz hale getirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Asb. Üçvş. Celil Mutlu operasyonunda Tunceli Baki Deresi mevkiinde, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından bir evde PKK/KCK terör örgütü üyesinin barındığı bilgisi alındı. Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyonda çatışma çıktı. Yaşanan silahlı çatışma sonrasında M-16 tüfeğiyle ateş açan 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, Komandolar tarafından arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, teröristin 24 Aralık'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildi.