KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar depremzedeleri ziyaret etti

Tatar, depremin açtığı yaraları birlikte saracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah milletimizi korusun, Allah milletimize güç versin ve bu yaraları hep birlikte saralım. Bu acıları hiçbir zaman unutmayacağız, bu acılar hiçbir zaman unutulamaz ama hayat da devam ediyor. Bir an önce yaraları sarıp normal hayata dönmemiz en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Onun için bir kez daha milletimize Allah güç versin ve bu yaraları en erken zamanda saralım. Bir kez daha herkese çok geçmiş olsun diyorum. Tüm hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum."