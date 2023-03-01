Konteyner üretimi için 7/24 vardiya

Türkiye'nin en büyük konteyner üreticileri, afet bölgesindeki geçici barınma ihtiyacına çözüm üretebilmek için üç vardiyalı sisteme geçti. 7/24 esasına göre çalışan fabrikalar, ürettikleri konteynerleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla afet bölgesine ulaştırıyor. Konteyner seferberliğinde öne çıkan noktalardan biri de Ankara Başkent OSB oldu. Afet bölgesi için üç vardiyalı olarak 7/24 çalışan fabrikalar, imalatı tamamlanan yapıları vakit kaybetmeden afet bölgesine ulaştırıyor.Dorçe Prefabrik'in yetkilisi Mehmet Selçuk Yücesoy, "Günde 200-250 prefabrik geçici yaşam alanını bölgeye göndermeye başladık. Bu sayıyı bin 500'lere çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Nuriş Prefabrik yetkilisi Orhan Turan ise "Dışarıdan elektriğini ve suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar üretiyoruz" şeklinde konuştu.Kalyon PV Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ersan Tüfekçi de "Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu kötü günleri hep geride bırakacağız. Sanayi kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" diye konuştu.