Mali polisi deprem fırsatçılarını deşifre etti: Bin 500 lira olan kira ücretini 7 bin 500 liraya yükseltmişler

Ankara Emniyeti Mali polisin yaptığı deprem öncesi ve sonrası fiyat analizinde fırsatçıların nasıl kira artışı yaptığı gözler önüne serildi. Gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen sitelerden alınan verilerde deprem öncesi bin 500 lira olan konut kiralarının 7 bin 500 liraya yükseldiği tespit edilirken, fiyat artışına sebep olan çok sayıda fırsatçının ise tespit edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde ciddi artışlar yaşanması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerden yoğun şekilde Ankara'ya gelenlerin olduğu ve bu durumu fırsata çeviren bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde yoğun şikayet aldıkları belirtilmişti.

BİN 500 LİRA OLAN KİRA 7 BİN 500 LİRAYA YÜKSELMİŞ

Başlatılan soruşturma sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mali polis, gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen sitelerden verileri aldı. Yapılan analiz sonrasında deprem öncesinde bin 500 lira olan bazı evlerin kiralarının 7 bin 500 liraya kadar yükseltildiği belirtildi.

Birçok ilanda ise kiraların yüzde 300'e yakın oranlarda artırıldığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda fiyat artışına sebep olan kişilere fiyatları etkilime suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Mali polisin, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112 ihbar hattına yapılan ihbarları titizlikle inceleyerek sorumluluğu tespit edilen kişileri belirlemek için çalışma yürüttüğü belirtildi.