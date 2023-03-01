MİT’ten ‘güvenli bölgede’ operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2008 yılında katıldığı PKK/KCK'nın sözde özel güç mensubu Soreş/ Soreşger kod adlı Ramazan Güneş'i örgüt tarafından 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Irak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla Türkiye'ye getirdi. MİT'in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanlarınca 1 yıl süren takip ile Türkiye'ye sağ olarak getirilen Ramazan Güneş'in 2011-2017 yılları arasında PKK'nın gerçekleştirdiği 12 eyleme bizzat katılarak 57 asker, biri polis 2 köy korucusunun şehit edilmesinde aktif rol oynadığı öğrenildi. MİT tarafından sorgulanan eli kanlı katil, Türk adaletine hesap verecek.Çukurca Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 1 askerin şehit olduğu saldırı.Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2 askerin şehit olduğu saldırı.Çukurca karayolu üzerinde 9 askerin şehit olduğu saldırı.Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı başta olmak üzere eş zamanlı düzenlenerek 26 askerin şehit olduğu saldırılar.Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu saldırı.Hakkâri/Çukurca'da üs bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırı.: Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 korucunun şehit olduğu saldırı.Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu saldırı.Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla düzenlenen ve 7 askerin şehit olduğu saldırı.