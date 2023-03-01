MİT’ten ‘güvenli bölgede’ operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2008 yılında katıldığı PKK/KCK'nın sözde özel güç mensubu Soreş/ Soreşger kod adlı Ramazan Güneş'i örgüt tarafından 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Irak Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla Türkiye'ye getirdi. MİT'in gizlenme ve kılık değiştirme uzmanlarınca 1 yıl süren takip ile Türkiye'ye sağ olarak getirilen Ramazan Güneş'in 2011-2017 yılları arasında PKK'nın gerçekleştirdiği 12 eyleme bizzat katılarak 57 asker, biri polis 2 köy korucusunun şehit edilmesinde aktif rol oynadığı öğrenildi. MİT tarafından sorgulanan eli kanlı katil, Türk adaletine hesap verecek.
İŞTE O TERÖRİSTİN KATILDIĞI HAİN SALDIRILAR
2011:
Çukurca Komando Tabur Komutanlığı'na yönelik 1 askerin şehit olduğu saldırı.
2011:
Çukurca/Gezgintepe mevkiinde 2 askerin şehit olduğu saldırı.
Ağustos 2011:
Çukurca karayolu üzerinde 9 askerin şehit olduğu saldırı.
19 Ekim 2011:
Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı başta olmak üzere eş zamanlı düzenlenerek 26 askerin şehit olduğu saldırılar.
7 Ağustos 2011:
Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil polis aracına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen ve 1 polisin şehit olduğu saldırı.
Şubat 2012:
Hakkâri/Çukurca'da üs bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırı.
Ağustos 2012
: Çukurca/Merkez/Geçimli Jandarma Karakolu'na gerçekleştirilen ve 6 asker ile 2 korucunun şehit olduğu saldırı.
Ekim 2016:
Çukurca/Güven Dağı ve Hisar Dağı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu saldırı.
2 Eylül 2016:
Çukurca-Kazan Vadisi-Han Tepe ve Kale Tepe bölgesine 200 PKK/KCK mensubunun katılımıyla düzenlenen ve 7 askerin şehit olduğu saldırı.