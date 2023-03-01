Muhalefetin yalanları gerçekleri örtemiyor: 54 bin Kızılay çadırı kuruldu

Asrın felaketinden etkilenen bölgelerin yarasını sarmak için Kızılay bütün imkânlarını seferber etmiş durumda. Kızılay, koordine ettiği Afet Beslenme Grubu'nda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede 5 aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile hizmetini sürdürüyor. AFAD'a 54 bin 70 adet çadır teslim eden Kızılay ayrıca 2 bin 566 köye yardım ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşımanın yanında; gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği de başlattı. Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de 10 sosyal market faaliyete geçerken bu marketlerden 59 bin 439 afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.Kızılay 4 bin 443 kutu ilaç ücretsiz dağıttı. Kızılay'ın 270 psikoloğu 37 bin 488 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi. Mobil ekipler bölgede uzanmadık el bırakmadı. SABAHCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında 1868'de kurulan Türk Kızılay'dan 'Cumhuriyet'le yaşıt kurum' diye bahsederek 'Bilgisizliğin bu kadarı' dedirtti.KIZILAYafet bölgesinde beslenme platformu üyesi paydaşlarıyla birlikte günlük 3.9 milyon kişilik yemek çıkarıyor. Afetin başından bugüne kadar 91 milyon öğün yemek dağıtıldı.Asrındeprem felaketinin ilk gününden bugüne dek 335 bin 382 çadırın kurulumu gerçekleştirilirken, 10 il ve 130 farklı noktada konteyner kentlerin kurulumu yapıldı. 2 milyon insanın barınma sorunu giderildi.