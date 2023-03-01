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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:33 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:36

SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak duyurdu.

SON DAKİKA: Hatay’da yeni deprem! AFAD duyurdu...

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Büyük yıkım yaşanan noktalardan Antakya'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4,8 olarak açıkladı.

HATAY'DA YENİ DEPREM

Hatay'ın Antakya ilçeside 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremin büyüklüğünün 4,4 olduğu, yerin 11,06 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

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SON DAKİKA: Hatay'da yeni deprem! AFAD duyurdu...
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