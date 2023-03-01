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Giriş Tarihi: 1.3.2023 15:31

Tunceli’de yeşil kategoride yer alan terörist öldürüldü

Tunceli’de terörden arananlar listesi yeşil kategoride bulunan 1 terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de yeşil kategoride yer alan terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Mart 2023 günü Tunceli Merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT ) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek olarak operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M.16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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Tunceli’de yeşil kategoride yer alan terörist öldürüldü
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