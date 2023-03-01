Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor

TDV'den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 7 bölgede depo ve lojistik merkezleri kuruldu.

Türkiye'nin dört bir yanından tır ve kamyonetlerle gönderilen insani yardım malzemeleri, bu depo ve lojistik merkezlerinde toplanıyor.

Hayırseverler tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri, görevli ve gönüllülerin yardımıyla tasnif edildikten sonra ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş'taki lojistik merkezinde görevli İsa Yılmaz, bölgelere günlük olarak tırların geldiğini, imamların gönderdiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda yardımları sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.