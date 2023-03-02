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Giriş Tarihi: 2.3.2023

1543 çocuk ailesine teslim edildi

1543 çocuk ailesine teslim edildi
Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi. Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi. Bakanlık, deprem bölgesindeki kuruluşlarında hizmet alanlar ve çadırlarda barınan ve bakıma ihtiyacı olan 2 bin 601 yaşlı ve engellinin bakanlığın farklı illerdeki kuruluşlarına yerleştirildiği de açıkladı.
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1543 çocuk ailesine teslim edildi
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