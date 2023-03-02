6’lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Adayı açıklayacaklar mı? Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken mesaj

Erdem, "Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir." dedi.

Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nu aday olarak açıkladı | Video

6'LI MASA TOPLANTISI ÖNCESİ LİDERLER İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyelerini cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere topladı. Toplantıdan çıkan ismi 6'lı masanın gündemine taşıması bekleniyor.

Öte yandan toplantıya ev sahipliği yapacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ı ayrı ayrı ziyaret etti.