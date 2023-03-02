Adalet Bakanı Bozdağ: Vatandaşlarımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlara geçecek

Bozdağ, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, incelemelerde bulundu, depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunduğunu hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

Bozdağ, Kahramanmaraş ve Elbistan'da vatandaşların deprem sonrası talep ve ihtiyaçlarının karşılandığını, bu konuda önemli adımlar atıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesini temin edeceğiz. Onlara yeni bir Elbistan'da, yeni evlerinde, yeni imkanlar içerisinde daha iyi şartlarda yaşama imkanını sunacağız. Elbistanlıların umudunu çoğaltmak ve gelecekte daha iyi olmasını sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Milletimize ve Elbistanlılara verdiğimiz şeref sözümüzdür. Bunun gereğini de el ele, birlikte yapacağız."

Bakan Bozdağ, daha sonra Elbistan Adalet Sarayı'nda da incelemelerde bulunarak, hakim, savcı ve adliye personeline geçmiş olsun dileğini iletti.