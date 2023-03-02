Akşener’den Kılıçdaroğlu’na rest

HER hafta yeni bir skandal açıklama ile gündeme gelen Millet İttifakı'na mensup partilerin liderleri, bu haftayı da boş geçmedi. Altılı masa toplantısına 1 gün kala TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak adaylığı gündemde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha rest çekti. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Altılı masa noter değil" diyen Akşener, CHP yönetimini de "geri zekâlılıkla" suçlamıştı. Dünkü grup toplantısında bir kez daha Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj veren Akşener, altılı masa buluşması öncesi son restini çekti. Akşener, "Bu karar üç beş kişiyle değil, milletçe verilecek. Kişilerin kaprisleri değil, milletin iradesi tecelli edecek. Onun bunun değil, milletin dediği olacak" diyerek ittifak içindeki çatışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.