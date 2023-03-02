BM'den Türkiye'ye övgü! "Bu kadar kısa sürece harika bir iş"





Bu görüşmeden Bakan Karaismailoğlu; "Bu konteyner kenti yalnızca 6 gün gibi bir sürede bu hale getirdik" ifadelerini kullandı. BM ekibi Takım lideri Davila ise; "Bu kadar kısa bir sürede bu şekilde harika bir işin ortaya konulması hakikaten çok etkileyici" dedi