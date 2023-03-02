BM'den Türkiye'ye övgü! "Bu kadar kısa sürece harika bir iş"

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehrin Altınşehir mahallesinde bin 825 konteynerlik alanın inşası devam ediyor. Bir yandan 300 koteyner yerleştirildi. İçlerinde yaşam dahi başladı.
Bu kente yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda görevli gelip incelemelerde bulundu. Bu kapsamda devam eden işbirliğini güçlendirmek amacıyla Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi, Adıyaman Altınşehir semtindeki konteyner kenti ziyaret ederek yetkililer ve depremzedelerle görüştü.
Birleşmiş Milletler'e ve afetten etkilenen ülkelerin hükümetlerine ani bir acil durumun ilk aşamasında yardımcı olmak için tasarlandı.
UNDAC ayrıca gelen uluslararası yardımın ulusal düzeyde ve/veya acil durum mahallinde koordinasyonuna da yardımcı olmaktadır.
Deprem acil durum bölgesinde bulunan UNDAC ekibi, depremden etkilenen topluluklar için hükümet yetkilileriyle birlikte çalışıyor. Adıyaman UNDAC ekibi, İsveç, Danimarka, Almanya, Pakistan ve Türkiye'den 8 profesyonelden oluşuyor.
"ÇOK ETKİLEYİCİ"
Takım Liderliğini Peru vatandaşı Jessica Jordan Davila'nın yaptığı ekip depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de kısa bir görüşme yaptı.
Bu görüşmeden Bakan Karaismailoğlu; "Bu konteyner kenti yalnızca 6 gün gibi bir sürede bu hale getirdik" ifadelerini kullandı. BM ekibi Takım lideri Davila ise; "Bu kadar kısa bir sürede bu şekilde harika bir işin ortaya konulması hakikaten çok etkileyici" dedi