Bu kadar kısa sürede harika bir iş

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Altınşehir Mahallesi'nde bin 825 konteynerlik alanın inşası devam ediyor. Kurulan 300 koteynere depremzedeler yerleşmeye başladı. Kente gelen Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi de konteyner kente ziyarette bulundu. Ekip, yetkililer ve depremzedelerle görüştü.Takım liderliğini Peru vatandaşı Jessica Jordan Davila'nın yaptığı ekip, depremin ilk gününden beri bölgede bulunan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de kısa bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından Bakan Karaismailoğlu, "Bu konteyner kenti yalnızca 6 gün gibi bir sürede bu hale getirdik" dedi. BM ekibinin lideri Davila ise, "Bu kadar kısa bir sürede, bu şekilde harika bir işin ortaya konulması hakikaten çok etkileyici" ifadelerini kullandı. 1993'te kurulan UNDAC, ani başlayan acil durumlar için uluslararası acil müdahale sisteminin bir parçası olarak görev yapıyor. Adıyaman UNDAC ekibi, İsveç, Danimarka, Almanya, Pakistan ve Türkiye'den 8 profesyonelden oluşuyor.