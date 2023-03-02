Çadır ve konteyner kentler hızla kuruluyor

Asrın felaketinin neden olduğu yaraları sarmak ve konaklamaya çözüm üretmek için kamunun tüm imkânları seferber edilmiş durumda. Devlet, barına sorununu ortadan kaldırmak için afetin meydana geldiği ilk günden itibaren olağanüstü bir çaba sarf ediyor. 6 Şubat'tan 1 Mart'a kadar 11 ilimizde 332 farklı noktada 356 bin 419 çadır kuruldu. Bu kapsamda Hatay'da 97 bin 212, Kahramanmaraş'ta 77 bin 188, Gaziantep'te 49 bin 795, Adıyaman'da 49 bin 353, Malatya'da 36 bin 907, Adana'da 17 bin 515, Şanlıurfa'da 8 bin 990, Osmaniye'de 7 bin 377, Diyarbakır'da 7 bin 458, Kilis'te ise 4 bin 624 adet çadır kurulumu gerçekleştirildi. Devlet afet bölgesindeki illerde 162 farklı lokasyonda 103 bin 684 konteyner kurulumu için de harekete geçti. Bu konteynerlerden 8 bin 530'u kuruldu ve yerleşim başladı. Afet bölgesinde ve afet bölgesi dışında; çadır, konteyner, GSB yurtları, oteller, kamu misafirhaneleri, MEB tesisleri ve diğer tesislerde barınma hizmeti sunulan kişi sayısı; 1 milyon 915 bin 598 olarak belirlendi. Jandarma tarafından tahliye edilen yahut kendi imkânlarıyla farklı illere gidip kaymakamlıklara kayıt yaptıran kişi sayısı ise 1 milyon 971 bin 589 olarak belirlendi. Bu arada afet psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. Deprem bölgesinde 691 bin 388, deprem bölgesi dışında 333 bin 903 olmak üzere toplam 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek verildi. -