CHP’li belediye felaketi fırsata çevirdi: Al sana deprem rantı

Depremfelaketinin ardından oturdukları evlerin durumunu merak eden vatandaşlar, binalarının sağlamlığını öğrenme derdine düştü. Bu durumu fırsata çeviren Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi, binalarının yapım evraklarını talep eden vatandaşlardan 5 bin 400 TL almaya başladı.AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, yüklediği flaş bellek bedelini alarak sadece 150 TL'ye veriyor. Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.Vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Boş boş konuşacağına, şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et" şeklindeki paylaşımıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.