Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

BaşkanErdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adıyaman'daki konteyner kentte ziyaret ettiği aileler SABAH'a konuştu:Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez: Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi, yanımızda olması bize güç veriyor, moral oluyor. Çocukların her biriyle tek tek ilgilendi. Allah razı olsun.Enkaz altından 3 saat sonra çıkan ve kolundan yaralanan Abdurrahman Özdüzen: Bu konteynerler çok güzel. Cumhurbaşkanımıza büyük minnet borçluyuz. Bu kadar zamanda böylesi bir yer yapıldı. Şimdi güvenle kalıyoruz. O bize her zaman güç ve güven veriyor. Buraya kadar geldi, onu burada görmek, bizi düşündüğünü bilmek bile yeter.Konteyner kent sakini Zeliha Akgün: Burada imkânlar çok güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun.