Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
Giriş Tarihi: 2.3.2023

Cumhurbaşkanımız bize güç verdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adıyaman'daki konteyner kentte ziyaret ettiği aileler SABAH'a konuştu:
Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez: Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi, yanımızda olması bize güç veriyor, moral oluyor. Çocukların her biriyle tek tek ilgilendi. Allah razı olsun.
Enkaz altından 3 saat sonra çıkan ve kolundan yaralanan Abdurrahman Özdüzen: Bu konteynerler çok güzel. Cumhurbaşkanımıza büyük minnet borçluyuz. Bu kadar zamanda böylesi bir yer yapıldı. Şimdi güvenle kalıyoruz. O bize her zaman güç ve güven veriyor. Buraya kadar geldi, onu burada görmek, bizi düşündüğünü bilmek bile yeter.
Konteyner kent sakini Zeliha Akgün: Burada imkânlar çok güzel. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanımız bize güç verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA