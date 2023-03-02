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Giriş Tarihi: 2.3.2023 15:29

Hatay’daki Kasaplar Apartmanının sorumluları tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay’ın Belen ilçesinde bulunan Kasaplar Apartmanının yıkılması sonrası sorumluların tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında yapı sahipleri Nihat Bölür, Kazım Bölür ve Tacikistan’a kaçtığı tespit edilen ve Türkiye’ye geri gönderilen binanın fennî mesulü olan ve Tacikistan’a kaçan Murat Göksel Dalkılıç tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hatay’daki Kasaplar Apartmanının sorumluları tutuklandı

Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Belen'de yıkılan ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği
Kasaplar Apartmanının yapı sahipleri Nihat Bölür ve Kazım Bölür sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Binanın fenni mesulü olduğu ve statik projeyi düzenledigi tespit edilen şüpheli Murat Göksel Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkartılmış,şüphelinin Tacikistan'a gittiğinin tespiti üzerine şüphelinin ülkemize geri gönderilmesi sağlanmış ve ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Hatay’daki Kasaplar Apartmanının sorumluları tutuklandı
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