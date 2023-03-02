İstanbul’da ’İnsan Ticareti’ operasyonu: Rezidansta zorla alıkonulan 26 kadın kurtarıldı

Şüpheliler tarafından İstanbul Havalimanı'ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada iki ay boyunca alıkonuldukları saptanan kadınların bu süre içerisinde adreslerden çıkmalarına izin verilmediği de saptandı. Kadınların cep telefonları ile pasaportlarının da alınarak adreslerden birindeki kasada kilitli olarak tutulduğu belirlendi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.