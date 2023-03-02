İTÜ heyeti Adıyaman’da kamu binalarını inceledi, ön rapor hazırlandı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin ardından inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, mimarlık gibi alanlardaki uzman isimlerden oluşan İTÜ'lü 21 bilim insanı, gruplar halinde bölgedeki şehirlerde inceleme ve gözlemlerde bulundu. Kamu yapılarının mevcut hasar durumlarının incelenmesine yönelik olarak inşaat mühendisliği bölümünden

21 kişilik ekip Adıyaman Merkez, Tut ve Çelikhan ilçeleri ile Pınarbaşı beldesinde tespitler yapıldı. İncelemelerde toptan göçmeye maruz kalmış binalar hariç tutulurken 33 okul binası, 10 hastane binası, 27 idari bina, 11 otel, pansiyon ve lojman binası, 14 cami, 17 de diğer grupta tanımlanan müze, taziye evi, halk eğitim merkezi olmak üzere toplam 112 yapı değerlendirildi. İTÜ İnşaat Fakültesinden Doç. Dr. Beyza Taşkın, ön inceleme raporunda yer verdiği bulguları anlatarak uyarılarda bulundu.

"TURİZM UYGULAMA OTELİ BİNASINI HIZLICA İNCELEDİK, GÜVENLİ OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİK"

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Adıyaman Turizm Uygulama Otelini acilen inceleyip güvenli olduğunu tespit ettikten sonra hizmet veren ekiplerin gece orada kaldığını belirten Doç. Dr. Beyza Taşkın, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 21 öğretim üyesi olarak, 8 lojistik ekibimizle toplam 29 kişi depremin 6. günü Adıyaman Merkez'e intikal ettik. Ne gözlemledik? Şimdi ilk giden gruplar olarak, ilk gün Adıyaman'da incelemelerde bulunduk. Adıyaman'ın merkezi oldukça ovalık, yumuşak zemin koşullarında inşa edilmiş bir bölge. Havalimanından sonra depremin etkilediği merkez bölgesine yaklaştığınız zaman hemen hemen her sokakta bir tane toptan göçmüş bina olduğunu, bunların dışında deforme olmuş, dönmüş, her an bir artçı sarsıntı esnasında yıkılabilecek binalar olduğunu gözlemledik. Zaten maalesef onların bir kısmı artçı depremler olunca yıkıldı. Yollar kapalıydı, ana bulvar yıkıntılarla kapalıydı fakat daha yamaçlara ilerlediğiniz zaman yine merkez ilçesinde hasarın çok sınırlı olduğunu gözlemledik. Orada kendimize kalacak bir yer bulmak durumundaydık. Arama kurtarma ekibi gibi tüm ekipler kalacak yer sıkıntısı taşıyorlardı. Biz bu kapsamda hemen biraz daha yamaçta bulunan turizm uygulama oteli binasını hızlıca inceledik, hemen onun arkasında bulunan pansiyon binasını inceledik güvenli olduğuna kanaat getirdik ve orada yatmaya başladık. Biz yatmaya başlayınca, ' Teknik üniversitesi hocaları da burada kalıyorsa biz rahat rahat kalabiliriz' diyerek bir anlamda ekiplerin psikolojilerinin rahatlamalarına hizmet ettik. Çelikhan, Tut ilçesi ve Pınarbaşı beldelerini de görme şansımız oldu. Buralar daha dağlık bölgeler. İyi zemin koşullarına sahip bölgeler. Elbet hasarlar vardı ama daha sınırlı olduğunu, çok olumsuz koşullara sahip binaların oralarda da kısmen veya toptan göçtüğünü gözlemleme imkanımız oldu" dedi.