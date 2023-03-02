Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5'ten büyüktür
Giriş Tarihi: 2.3.2023 21:23 Son Güncelleme: 2.3.2023 21:39

Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5'ten büyüktür

Altılı koalisyonun 12. toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada adayın belirlendiği belirtildi ancak isim açıklanmadı. Aday isminin 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantıda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Yazılı açıklamanın ardından CHP'li vekiller ve Parti Meclis Üyeleri Kılıçdaroğlu'na ait video paylaşarak 'Başlıyoruz' mesajı verdiler. CHP'lilerin paylaşımlarının ardından İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir paylaşım geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür." açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

SABAH İNTERNET
Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5’ten büyüktür

6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.

https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2023/03/02/kilicdaroglu-paylasimlari-iyi-partilileri-cilgina-cevirdi-millet-5ten-buyuktur-1677781419461.jpg

"MİLLETİMİZ NE DERSE O"

CHP'lilerin yaptığı paylaşımların ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" payşaşımında bulundu.

https://isbh.tmgrup.com.tr/sbh/2023/03/02/kilicdaroglu-paylasimlari-iyi-partilileri-cilgina-cevirdi-millet-5ten-buyuktur-1677781415855.jpg

'MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR' TWEETİNİ SİLDİ

Daha sonra CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan adaylık krizini gözler önüne seren bir paylaşımda daha bulunan Dikbayır, "Millet 5'ten büyüktür." dedi. Dikbayır, paylaşımının ardından kısa bir süre sonra attığı tweeti sildi.

KILIÇDAROĞLU'NA APOLET GÖNDERMESİ

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Geçtiğimiz Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'na apoletli mesaj veren İYİ Parti lideri Akşener, "Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum: Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın; bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir." şeklinde konuşmuştu.

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Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5'ten büyüktür
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