Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5’ten büyüktür

KILIÇDAROĞLU'NA APOLET GÖNDERMESİ

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Geçtiğimiz Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'na apoletli mesaj veren İYİ Parti lideri Akşener, "Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum: Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın; bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir." şeklinde konuşmuştu.