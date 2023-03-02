Kılıçdaroğlu paylaşımları İYİ Partilileri çılgına çevirdi: Millet 5’ten büyüktür

6'lı koalisyon bugün 12. toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Adaylık konusunda nihai duyurunun 6 Mart Pazartesi kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulurken sosyal medyada CHP'li vekiller başta olmak üzere diğer partililer Kılıçdaroğlu vurgusu yaparak "Başlıyoruz" mesajları paylaştı.
"MİLLETİMİZ NE DERSE O"
CHP'lilerin yaptığı paylaşımların ardından İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o" payşaşımında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA APOLET GÖNDERMESİ
İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana…" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Geçtiğimiz Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu'na apoletli mesaj veren İYİ Parti lideri Akşener, "Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum: Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın; bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir." şeklinde konuşmuştu.