Milli Savunma Bakanı Akar, Hırvat mevkidaşı Banozic ile görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin de katıldığı heyetler arası görüşmenin ardından Akar ve Banozic, basın açıklaması yaptı.

"Değerli dostum" diye hitap ettiği Banozic ile Türkiye ve Hırvatistan arasındaki savunma ve güvenlik konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Akar, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve yapıcı oldu. Birçok konuda mutabık olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik" diye konuştu.

Akar, Banozic'in 9 yıl sonra Hırvatistan'dan Türkiye'ye gelen ilk savunma bakanı olduğuna da dikkati çekti.

Akar, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından devletin tüm kurum, kuruluş ve birimlerinin yanı sıra milletiyle omuz omuza başlattığı mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu mücadelemize, çalışmalarımıza 91 ülke çeşitli şekillerde katkı sağladı, destek verdi. Bunlardan biri de Hırvatistan'dı. Hırvatistan hükümetine, halkına, Sayın Bakan'a ve diğer ülkelere de desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Hırvatistan arasındaki uzun, tarihi geçmişe dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen sene Hırvatistan'a yaptığı ziyaret sırasındaki görüşmelerde siyasi çerçeve çizilmişti. Bu çizilen çerçeve kapsamında iki ülke arasında güvene dayalı ilişkiler devam etmekte ve gelişmekte. Belirlenen bu esaslar ve ilkeler dahilinde biz de Sayın Savunma Bakanı ile askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi konularında yapılabilecekleri ayrıntılı şekilde karşılıklı görüşme fırsatı bulduk. Avrupa Atlantik güvenliği konusunda, NATO çerçevesinde Türkiye-Hırvatistan arasındaki işbirliğinin hem NATO'ya hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı konusunda mutabık kaldık. Bu konuda ikili ve bölgesel işbirliğimizin önemi üzerinde de durduk."