SON DAKİKA: 6’lı koalisyon toplantısı öncesi CHP medyası faturayı kesti: Erdoğan kazanırsa sorumlusu onlar...

CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında olası seçim mağlubiyeti konuşuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçimi kazanması durumunda sorumluların Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacağını ifade eden Merdan Yanardağ, bu isimleri sert sözlerle eleştirdi.

6'LI KOALİSYONUN ADAYI BUGÜN BELİRLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi sonrası seçimlerin erteleneceği iddialarını dün net bir dille yalanladı. Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" diyerek seçim tarihini ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Mart tarihlerinde seçim kararı alması, YSK'nın da 14 Mayıs için seçim takvimini oluşturması planlanıyor. Seçime 2,5 ay gibi kısa bir süre kalırken, 6'lı koalisyon bir kez daha toplanıyor. Henüz bir aday üzerinde uzlaşamayan, hatta aday ismini masada hiç konuşmayan koalisyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu...