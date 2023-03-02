Yazar-şair Ataol Behramoğlu, Louis’leri karıştırdı: Lütfen sadece şiir yazın!

ATAOL BEHRAMOĞLU PAYLAŞIMINI SİLDİ!

Behramoğlu'nun bu yazdıklarına tepkiler gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı devlet büyüklerini tehdit ettiğini ileri sürerek Behramoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Behramoğlu ise gelen tepkiler sonrasında geri adım atmayarak sosyal medya hesabından bu sefer şunları yazdı: "14. Louis, Hitler vb örneklerim, bazı izleyicilerimi rahatsız etmiş. Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı." Ancak Behramoğlu gelen tepkiler sonrasında yazdıklarını bir süre sonra sosyal medya platformu Twitter'dan sildi.