Yazar-şair Ataol Behramoğlu, Louis’leri karıştırdı: Lütfen sadece şiir yazın!

Cumhuriyet yazarı, şair Ataol Behramoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yazdıklarıyla gündem olmuştu. Behramoğlu şu ifadeleri kullanmıştı: Bir gün bir devlet başkanı 'Devlet benim' demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.
ATAOL BEHRAMOĞLU PAYLAŞIMINI SİLDİ!
Behramoğlu'nun bu yazdıklarına tepkiler gecikmedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı devlet büyüklerini tehdit ettiğini ileri sürerek Behramoğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. Behramoğlu ise gelen tepkiler sonrasında geri adım atmayarak sosyal medya hesabından bu sefer şunları yazdı: "14. Louis, Hitler vb örneklerim, bazı izleyicilerimi rahatsız etmiş. Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı." Ancak Behramoğlu gelen tepkiler sonrasında yazdıklarını bir süre sonra sosyal medya platformu Twitter'dan sildi.
"SİZİN GİBİLERLE MUHATAP OLMAMAK İÇİN SİLDİM. YAZDIKLARIMIN ARKASINDAYIM"
Behramoğlu devlet büyüklerini tehdit ettiğine yönelik eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar da yaparak şunları yazdı: "Gelen alçakça sövgüleri görünce tweetimi tekrar ediyorum: Bir gün 'devlet benim' diyen bir devlet başkanının (16. Louis) başı kesilmişti. Hiçbir devlet başkanı devletten büyük değildir. Haydi buyurun küfürbaz, ahlâksız, ihbarcı trol sürüsü. 14 Louis örneği trol medyasını çıldırttı. Şairliğime saldıranlar biliyorum ki tek dizemi okumamışlardır. İnsanlığıma saldıranların bazılarıyla yargıda hesaplaşacağız. Uzlaşma diye yalvarmasınlar. Çünkü öyle yapıyorlar. Sizin gibilerle muhatap olmamak için sildim, Başka bir nedeni yok. Yazdıklarımın arkasındayım. Kimsenin sonu 14. Louis'ninki gibi olsun istemem. Bu arada elinizden geleni ardınıza koymayın! Kem söz sahibine aittir ve trolcülere yakışan budur. Kaypaklık, tehdit, ihbar, yalam ve küfür."
"BEHRAMOĞLU, LOUIS'LERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMIŞSINIZ"
Behramoğlu'nun bu yazdıklarından sonra bu sefer şairin tarihi bilgisi sosyal medyada sorgulandı. Çünkü bahsettiği Fransız krallarını ve hangisinin neler yaşadığını karıştırdığı ortaya çıktı. Avukat Gülçin Yapıcı, Ataol Behramoğlu'na Fransa Kralları Louis'leri karıştırdığını belirterek sosyal medyadan uyarıda bulundu. Yapıcı şunları söyledi: "Sayın Ataol Behramoğlu, Louis'leri birbirine karıştırmışsınız 'Devlet benim' diyen 14. Louis kangrenden öldü. Başı falan kesilmedi yani. Başı kesilen 16. Louis. O da köleliği kaldırmış, sınıf farkını azaltıp Katolik olmayanlara karşı tolerans artırmaya çalışmıştı. Küçük bir not size."
"CEHALET DE ŞAİRLİĞE DAHİLMİŞ DEMEK.."
Hacer Yeğin ise (Dünya Bizim Genel Yayın Yönetmeni) Ataol Behramoğlu'nun tarihi bilgisinin yetersiz olduğunu dile getirerek "devlet benim" diyenin 16. Louis olduğunu ve başının kesildiğini yazan Behramoğlu'na sosyal medyadan şunları yazdı: " 'Devlet benim' diyen 14. Louis'tir. Başı falan kesilmedi, eceliyle öldü. 16. Louis'in başı kesildi evet o da 'devlet benim' dediği için değil, Katolik şarlatanlığa karşı çıkıp köleliği kaldırmaya çalıştığı için. Cehalet de şairliğe dahilmiş demek."
CUMHURİYET, HABERLEŞTİRİRKEN ŞAİRİNE GÜVENDİ!
Cumhuriyet Gazetesi ise Behramoğlu'nun sosyal medya platformu Twitter'da yazdıklarının yayılması ve sonraki gelişmeleri ele aldığı bir haber yaptı. Behramoğlu'nun görüşüne de yer verilen haberde "Trollerin yeni hedefi şair Ataol Behramoğlu: Gerekçe XIV. (14.) Louis'nin "devlet benim" sözünü hatırlatması!" başlığı atıldı. Haberde ise "Devlet benim" dedikten sonra başı kesilen XIV. Louis" ifadeleri yer aldı. Ancak Behramoğlu'nun tarihi bilgisine güvenen Cumhuriyet gazetesi de okuyucularını yanıltmış oldu. Çünkü "devlet benim" diyenin 14. Louis olduğu ama başı kesilen Fransız kralının 16. Louis olduğu tarihi belgelerde yer alıyor.