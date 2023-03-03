2035’e kadar 1.1 milyon konut dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035'e kadar 1.1 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyor. Bakanlık, kentsel dönüşüme girmeyen hiçbir konut ve bağımsız birim bırakmamak adına hummalı bir çalışma yürütüyor. Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 3 milyon 200 bin konutun dönüşümü yapıldı. Sadece TOKİ tarafından 1 milyon 180 bin konut üretildiği ve 250 bin konutun dönüşümünün ise devam ettiği belirtildi. 2022 içerisinde 19 bin riskli binanın yıkıldığı ve 164 bin bağımsız birimin yapıldığı aktarıldı. Ayrıca 6.6 milyon ev ve işyerinin ise yapı kontrol denetimleri sağlandı. Böylece yaklaşık 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarında ikamet etmeye başladığı kaydedildi.