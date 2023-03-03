4 ilde MSÜ, YÖKDİL/1 YDS/1 ve TUS/1 yok

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde incelemelerde bulunduk. Deprem bölgesi il ve ilçelerindeki yetkililerle yaptığımız toplantılar ve bölgedeki yerinde incelemeler sonrasında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimiz ile bu illere bağlı ilçelerimizde MSÜ, YÖKDİL/1,YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının yapılmamasına karar verdik. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan adaylarımız; MSÜ sınavı için 1-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YÖKDİL/1 sınavı için 2-6 Mart 2023 tarihleri arasında, YDS/1 sınavı için 8-9 Mart 2023 tarihleri arasında, TUS/1 sınavı için 1-8 Mart 2023 tarihleri arasında geç başvuru yapabilecektir" dedi. Başkan Ersoy, "Bu illerde sınavların yapılamaması nedeniyle; daha önce bu illeri sınav merkezi olarak seçen adaylarımız, sınav merkezlerini değiştirmek zorunda olup Türkiye'deki diğer merkezlerden istediklerini sınav merkezi olarak seçebilecekler. Ülke olarak emsali görülmemiş bir afet ile karşı karşıyayız. Bir taraftan afetten etkilenen illerimizi ayağa kaldırmak için birlik ve beraberlik içerisinde çaba gösterirken diğer taraftan sağlıklı sınav uygulamaları yapmaya gayret ediyoruz. Önceliğimiz adaylarımız ve görevlilerimizin güvenliği olup; en küçük bir aksaklık olmaması ve bölgede yaşayan kardeşlerimizin mağduriyet yaşamaması için ÖSYM ailesi olarak yoğun gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Adaylar, 'https://ais.osym. gov.tr' ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulamadan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. DHAMİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden 202 bin 817 öğrencinin diğer illere naklinin yapıldığını açıkladı. Deprem bölgesinden en fazla nakil alan illeri açıklayan Özer, "Ankara 27 bin 679 öğrenciyle nakil yapılan ilk 5 il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18 bin 922, Mersin 18 bin 878, İstanbul 15 bin 19, Konya ise 11 bin 366 öğrenci ile en fazla nakil yapılan iller oldu" dedi. Özer, 167 öğrencinin de bakanlığa bağlı yurtdışındaki okullara nakil yaptırdığını söyledi. ANKARA