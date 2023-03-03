Altılı Koalisyon’un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine

İYİ PARTİ VE CHP'LİLERDEN KARŞILIKLI TEPKİLER

Süreç böyle devam ederken muhalefet cephesinden ise İyi Parti'ye yönelik yoğun tepkiler geliyor. İYİ Partililerden ise CHP'lilere sert çıkışlar var.

Seçimlere iki ay kalmışken yapılan bu davranışın yanlış olduğunu belirten muhalif isimler sürecin nasıl devam edeceğini sorguluyor.