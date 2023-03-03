Bakan Soylu’dan deprem açıklaması: Bu 25-26 günde Türkiye gücünü gösterdi

Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nın kapanışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede saat 04.17'de gerçekleşen depremin ardından 04.20 veya 04.21'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını söyledi. Soylu, depremin ilk önce Osmaniye, Kahramanmaraş veya Gaziantep civarlarında olabileceğini değerlendirdiklerini ancak Pazarcık depremi olduğu bilgisine ulaştıklarını ifade ederek, "Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızı 1-2 dakika sonra arayıp bilgilendirdik ve bütün arkadaşlarımızla, Başkan Yardımcımız, tüm bakanlarımızla birlikte AFAD merkezine hep beraber ulaştık." dedi. Daha önce yapılan planlamalara ilişkin bilgi veren Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın işleyen ve sürekli güncellenen bir plan olduğunu kaydetti.



"TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI KONUSUNDA DA İLK ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ İL KAHRAMANMARAŞ'TI"

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın da normalde 2025'te bitmesi gerektiğini aktaran İçişleri Bakanı Soylu, "Burada birçok hocamızla çalıştık. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı konusunda da ilk önce başladığımız il Kahramanmaraş'tı. Kahramanmaraş'ta ODTÜ'lü hocalarla başlamıştık. Bunu hemen bitirmemiz lazım Türkiye'de, dedik. Çünkü bütün illerin kendine ait böyle bir yol haritası ve risk azaltma haritası olması lazım, dedik. 2022'nin Ocak ayı itibarıyla da Türkiye Afet Risk Azaltma Planı bir vesileyle Türkiye'de tamamlandı ama bu biten bir plan değildir, bu canlı bir plandır. Sürekli devam etmesi gereken bir plandır." diye konuştu.