Danimarkalı Bakan Jorgensen, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattı: Kenti görünce anladım

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Hatay'da incelemelerde bulunan ve bazı programlara katılan Jorgensen, izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Jorgensen, durumun ne kadar üzücü olduğunu deprem bölgesine ulaştıktan sonra daha iyi anladığını söyledi.

Felaketin sonuçlarına bizzat şahitlik ettiğini dile getiren Jorgensen, "Açıkçası burayı görene kadar depremin bu kadar güçlü olduğunu hayal bile edememiştim. Tabii ki bölgeden gelen fotoğrafları, videoları görüyorsunuz, makaleleri okuyorsunuz ama burayı kendi gözlerimle gördüğümde bu doğal afetin ne kadar güçlü bir yıkıma yol açtığını anladım ve durumun ne kadar da kötü olduğunu fark ettim" dedi.

Jorgensen, bölge halkına yardımcı olmaya çalışan insanların çok cesur olduğunu vurguladı.

Danimarka olarak Türkiye ile dayanışma içinde bulunmanın son derece önemli olduğunu kaydeden Jorgensen, "Danimarka dahil uluslararası toplum, hep birlikte Türkiye'ye yardımcı olmak için çalışıyor. Danimarka hükümeti, deprem yardımı olarak Türkiye'ye yaklaşık 10 milyon avro tahsis etti." diye konuştu.

Dan Jorgensen, bu yardımın özellikle depremlerden etkilenen nüfusun en çok ihtiyaç duyduğu yardım malzemelerinin temininde kullanıldığını anlattı.

En çok ihtiyaç duyulan malzemelerin çadır, su, gıda maddeleri ve sağlık kitleri olduğunu belirten Jorgensen, "Biz yerel kuruluşlara, Türk hükümetine, sahada çalışan sivil toplum örgütlerine neye ihtiyaçları olduklarını soruyoruz. Onlardan aldığımız cevaba göre de hem uluslararası toplumla hem Avrupa'daki ortaklarımızla işbirliği yaparak Türkiye'ye bu yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.