Deprem konutları için ilk kazma vuruluyor

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde bugün itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımına başlanacağını bildirdi. Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Kurum, bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu depremzedelerin sıcak yuvalarına tekrar kavuşması için aldıklarını ve cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini illerde eş zamanlı yürüttüklerini kaydetti.Afet bölgesinde ilk etapta ihalesi yapılacak 319 bin konutun, mikro-bölgeleme, jeolojik ve zemin etüdü çalışmaları tamamlananların yapım sürecine başlanacağını aktaran Kurum, "Adıyaman'ımızda da merkez İndere, Besni Eskiköy, Gölbaşı Yukarıçöplü mahallelerinde 47 bin 350 konut ve 13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana, yani bir haftada Gaziantep'te 3 bin 377, Adıyaman'da 1161, Kilis'te 645, Adana'da 590, Hatay'da 1185, Kahramanmaraş'ta 3 bin 826, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak üzere 12 bin 781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık.Martın ilk üç gününde toplam 8 bin 463 konutumuzun yapımını da başlatmış olacağız. 3 Mart itibarıyla 11 ilimizde 21 bin 244 konutumuzun yapımını başlatmış oluyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 ay içerisinde de 11 ilimizin tamamında 244 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini hem merkezlerde hem de rezerv alanlarda, köylerde eş zamanlı yürüteceğiz" dedi.Hasartespitlerine de tüm illerde devam edildiğini, Adıyaman'da yüzde 95 seviyesine gelindiğini ifade eden Kurum, "Tüm illerimizde hasar tespit durumu; 4 milyon 953 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 622 bin binada inceleme yapıldı. İçerisinde 604 bin 856 bağımsız bölüm olan 212 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Adıyaman genelinde ise 68 bin 12 bağımsız bölümden oluşan 28 bin 547 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu. Adıyaman'ın diğer şehirlerle birlikte "bir hilal gibi" yükseleceğini dile getiren Kurum, "Biz ekibimizle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilk andan itibaren sahadayız; ruhumuzla, aklımızla, gönlümüzle her şeyimizle buradayız. Adıyaman'da evladını kaybetmiş annemizin artık evladı biziz. Annesini, babasını kaybetmiş yavrularımızın ailesi biziz. Hep birlikte birbirimize sahip çıkacağız. Adıyaman dahil 11 ilimizde hayat normale dönene kadar, hüznün yerini mutluluk alana kadar buradan ayrılmayacağız, buralardan elimizi çekmeyeceğiz" dedi.