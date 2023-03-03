Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! "Küçük bir nokta kadar kalır..."

KAVGA BÜYÜYOR! YANARDAĞ: NOKTA KADAR KALIR

Uğur Poyraz'ın bu sözlerine canlı yayında yanıt veren Merdan Yanardağ, "Uğur Bey biz oturduğumuz yerden ahkam kesmiyoruz. Bizim yaşamımızla bütün ömrünüzü karşılaştırın, onlar orada küçük bir nokta kadar kalır. Nezaketinizi takının. Oturduğu yerden ahkam kesen sizsiniz. Bu bir." dedi.