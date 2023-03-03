Giriş Tarihi: 3.3.2023 14:33Son Güncelleme: 3.3.2023 14:49
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Dün yaşanan krizin ardından Meral Akşener'in altılı koalisyonu dağıtıp dağıtmayacağı merak ediliyor. Akşener'in kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.
Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirecek ve değerlendirmelerini alacak.
AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Toplantının ardından Akşener'in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor.
Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.