İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Toplantının ardından Akşener'in parti genel merkezinde açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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