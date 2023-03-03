Kentsel dönüşümle ilgili dikkat çeken rakamlar: 3 milyon 200 bin konut dönüştürüldü

Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünün sağlandığı, sadece TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin kontun üretildiği ve 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiği öğrenildi. 2022 yılı içerisinde 19 bin riskli binanın yıkıldığı ve 164 bin bağımsız birimin yapıldığı aktarıldı.