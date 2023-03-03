Kentsel dönüşümle ilgili dikkat çeken rakamlar: 3 milyon 200 bin konut dönüştürüldü

Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında toplamda 3 milyon 200 bin konutun dönüşümünün sağlandığı, sadece TOKİ eliyle 1 milyon 180 bin kontun üretildiği ve 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiği öğrenildi. 2022 yılı içerisinde 19 bin riskli binanın yıkıldığı ve 164 bin bağımsız birimin yapıldığı aktarıldı.
6.6 MİLYON YAPININ DENETİMİ SAĞLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşüm noktasında önemli bir mücadele veriyor. Bugüne kadar toplamda 3 milyon 200 bin konutun kentsel dönüşümü sağlandı ve vatandaşlar güvenli konutlarında oturmaya başladı. 6.6 milyon ev ve iş yerinin ise yapı kontrol denetimleri sağlandı. Böylece 24 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarında ikamet etmeye başladı.
Son dönemde ise kentsel dönüşüm büyük bir ivme kazandı. Sadece 2022 yılında 19 bin adet riskli bina yıkıldı. 164 bin bağımsız birim ise yapılarak stoklar güçlendirildi.